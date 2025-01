Lapresse.it - Dallas, incendio in centro commerciale: muoiono 500 animali

Unscoppiato in undivenerdì mattina ha ucciso più di 500, la maggior parte dei quali erano uccelli. Lo hanno confermato le autorità. I 579nel negozio di Plaza Latina, nel nord-ovest di, sono morti per inalazione di fumo, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco diJason Evans.Anche polli, criceti, due cani e due gatti sono morti, ha detto Evans. L’ha richiesto circa due ore di lavoro a 45 vigili del fuoco per essere infine domato intorno alle 11 del mattino, ha detto Evans.“Mentre il personale deltentava di salvarli, tutti glinel negozio sono purtroppo morti a causa dell’inalazione di fumo“, ha detto Evans. Nessuna persona è rimasta ferita nell’. La struttura del grandeè stata gravemente danneggiata, compreso un tetto parzialmente crollato.