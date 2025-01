Ilfattoquotidiano.it - “Condivido con il mio migliore amico gay il mio fidanzato da 9 anni. Tecnicamente siamo una coppia aperta a tre, ma è complicato”: lo sfogo di Sarah

La famiglia e gli amici non approvano questaa tre, ma la cosa più importante è che James,e Hunter siano felici. Ma riavvolgiamo il nastro di questa storia non convenzionale, ma non per questo meno felice di tante altre riconosciute come “canoniche” e tradizionali.James esi sono incontrati al Liceo, si sono innamorati e hanno portato la loro relazione a due senza problemi fino all’Università. Una volta finiti gli studi, i due hanno deciso di condividere una casa con un terzo anche per ammortizzare i costi, in attesa di un lavoro certo. La scelta è caduta sul sicuro ossia sulgay di. E qui è successo qualcosa, come hanno raccontato nella serie “Love Don’t Judge”.Hunter ha iniziato a capire di tenere molto a, per lui era molto più di un’amica, nonostante fosse gay.