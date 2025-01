Spettacoloitaliano.it - Come finisce Beast: finale spiegazione del film 2022

, trama edelè undiretto da Baltasar Kormákur, famoso per aver diretto “Resta con me” (2018 e “The Oath – il Giuramento” (2016). Ilè interpretato da Idris Elba nei panni di un padre che, insieme alle sue due figlie adolescenti, si ritrova braccato da un enorme leone canaglia durante un viaggio in Sud Africa. Ilcombina intense sequenze d’azione con momenti emotivi, mentre la famiglia combatte per la sopravvivenza contro il terrificante predatore.? A seguire, la trama, ile ladeltrama completaLa pellicola racconta la storia del dottor Nate Daniels, interpretato da Idris Elba (Brixton in “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”, 2019), il quale decide di partire per un viaggio sentimentale verso il Sudafrica per coronare un sogno della defunta moglie, conosciuta proprio nel paese natale di Nelson Mandela.