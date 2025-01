Lapresse.it - Usa: fumata nera per Johnson, bocciato in primo voto per conferma a speaker

Washington (Usa), 3 gen. (LaPresse) –per Mike, che nella prima votazione per essereto comedella Camera dei Rappresentanti non è riuscito a raccogliere attorno a sé tutti i 219 voti di cui dispongono i Repubblicani.ha ottenuto 216 voti, contro i 215 del leader della minoranza democratica Hakeem Jeffries. Tre deputati repubblicani non si sono espressi, impedendo adi raggiungere la soglia necessaria di 218 voti (sui 434 deputati presenti). Verso l’ultima parte della votazione, alcuni dei deputati repubblicani dissidenti, membri dell’ala ultra conservatrice del partito, hanno comunque votato a favore diper impedire l’elezione di Jeffries, che ha invece fatto il pieno di voti democratici. Durante la votazione c’è stata una standing ovation per Nancy Pelosi, reduce da un infortunio in Lussemburgo, quando laemerita ha dichiarato il suoa favore di Jeffries.