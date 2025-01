Iltempo.it - Romeno accoltella 14enne nel vagone della metro. Caccia all'uomo

Un ragazzino di 14 anni italiano è stato ferito superficialmente con un coltello sulla banchinafermataC Grotte Celoni a Roma. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del distretto del Casilino, undi nazionalità romena, che stava disturbando i viaggiatori in attesa del convoglio, si sarebbe avvicinato alferendolo. Il cittadino straniero sarebbe poi fuggito in direzione Borghesiana. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per rintracciare l'aggressore. Sul posto la sala operativaquestura di Roma ha inviato diverse volanti per le ricerche.