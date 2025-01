Gqitalia.it - Quali sono i 12 album in uscita nel 2025 più attesi a livello internazionale

Come ci sentiamo rispetto al? Perché ormai è arrivato. Così come il calendario musicale dell'anno, con gliinnel. Si tratta di una lista molto nutrita. Central Cee sta per pubblicare il suo atteso debutto, Ethel Cain sta dando seguito al suo brillante primoe anche FKA Twigs e Lana Del Rey hanno pronti dei nuovi dischi.Quindi, se hai finito di ascoltare la musica del 2024 e hai ascoltato i tuoi dischi preferiti fino allo sfinimento, prova a dare un'occhiata a ciò che verrà. Ecco la nostra selezione dei più eccitantiinnel. Non vediamo l'ora.Perverts di Ethel Cain (8 gennaio)L'acclamato primodi Ethel Cain, Preacher's Daughter, era un'irresistibile miscela di Americana, rock e ambient dai toni gotici.Punish, il primo singolo del suo secondo lavoro, si spinge ancora di più verso una lentezza sludge, come una canzone di Lana Del Rey suonata a metà velocità su un registratore rotto.