Perché Tom Holland accompagna Zendaya raramente sul red carpet?

Tom, noto per la sua riservatezza e il supporto incondizionato a, ha spiegato il motivo della sua assenza dai reddelle premiere dei film della fidanzata. In un’intervista a Men’s Health, l’attore ha dichiarato: “Non è il mio momento, è il suo momento, e se andiamo insieme, diventa una questione di noi“. Questa filosofia di rispetto per i successi individuali ha portato Tom a evitare eventi pubblici come quelli per i film Challengers e Dune: Part Two, dove la presenza di entrambi avrebbe potuto spostare l’attenzione mediatica.L’unica eccezione è rappresentata dai progetti condivisi, come la trilogia di Spider-Man, dove hanno camminato insieme sul redper promuovere i film in cui entrambi recitavano. L’ultima occasione in cui sono stati visti insieme in un evento di questo tipo risale al 2021, per la premiere di Spider-Man: No Way Home.