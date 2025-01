Formiche.net - Perché l’addio di Nick Clegg da Meta c’entra con Donald Trump

La presenza di Mark Zuckerberg alla corte dinon era un qualcosa di banale. Che il patron di, una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo, incontrasse il prossimo presidente degli Stati Uniti non poteva essere più di tanto una sorpresa, ma visto il loro passato burrascoso era un evento significativo. Secondo molti, era un modo per cancellare i dissidi di un tempo e ricominciare da zero. E poche settimane dopo la tesi appare credibile. Dopo sette anni, l’ex vice premier britannico nonché presidente degli affari globali di, lascia l’azienda per far posto a Joel Kaplan, già suo vice. Il suo passato politico parla chiaro: è stato un vecchio membro del Partito Repubblicano, numero due dello staff della Casa Bianca durante l’amministrazione di George W.