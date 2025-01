Per onestà devo dire tutto Così Maria Monsè sbugiarda Ilaria Galassi fuori dal Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

e sua figlia Perlanon sono più concorrenti del2024. Sono state eliminate durante l’ultima puntata andata in onda, la stessa in cui ha abbandonato il gioco Pamela Petrarolo. Ma prima di lasciare la casa il pubblico ha assistito uno scontro tra la showgirl ein merito a dei trattamenti gratuiti da un chirurgo estetico e alcuni consigli per fare i provini del GF.“Io ho i testimoni che possonorla – ha tuonato– La signorina seduca qui accanto a me dice che non mi conosce e sta mentendo. Vabbè signora, non signorina e fly down bella mia, vai a lezioni di bon ton. La signora qui presente mi ha contattata dicendomi che non riusciva nemmeno a fare il provino per il. Ho sbagliato e l’ho messa in contatto con un agente che nemmeno la voleva”.