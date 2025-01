Lanazione.it - Pegaso 2, oltre mille servizi di soccorso nel 2024. Il bilancio di un anno di impegno

Grosseto, 3 gennaio 2025 - Tempo di bilanci per2, ilo di elicon base a Grosseto nell’che si è appena concluso ha fatto registrare circa 1200 attività epazienti trasportati. Cifre che raccontano undi grandeper l’Azienda USL Toscana Sud Est e per tutto lo staff della base elicotteristica che si trova a pochi passi dall’ospedale Misericordia. Uno staff composto da personale sanitario dell’emergenza urgenza 118, ma anche da specialisti antincendio, dai tecnici delalpino e ovviamente dai piloti del mezzo. Ilo regionale di eli, attivato in data 29 luglio 1999, è parte integrante del sistema di emergenza sanitaria. Gli elicotteri effettuano sia interventi primari - dal luogo dell'incidente al presidio ospedaliero - che secondari - trasporto del paziente da un presidio ospedaliero ad un altro -, ma possono anche effettuare voli di ricerca e, trasporto di farmaci, organi e di persone e materiali in caso di calamità.