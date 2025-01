Lortica.it - PD, Arezzo2020 e Michele Menchetti: “un decennio di governo cittadino fallimentare, guardiamo al 2025 per la svolta”

Un’amministrazione distante dai cittadini, incapace di rispondere ai loro bisogni e ormai giunta al termine di unsenza realizzazioni strategiche o interventi significativi in ambiti cruciali come sicurezza, decoro e politiche sociali. Questo il bilancio tracciato durante la conferenza stampa congiunta dei gruppi consiliari PD,e del consigliere, tenutasi questa mattina.“L’Amministrazione comunale manca di peso politico, anche in relazione alnazionale,” ha dichiarato il capogruppo PD Donato Caporali. “La localizzazione della stazione AV Medioetruria a Creti, che penalizza fortemente Arezzo, e l’assenza di finanziamenti per la Due Mari sono segnali evidenti di questa inefficacia. Inoltre, i recenti dati del Sole 24 Ore testimoniano un aumento dei reati nel nostro territorio, alimentando un senso crescente di insicurezza, aggravato da una manutenzione urbana carente e dal degrado diffuso.