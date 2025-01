Amica.it - Occhi gonfi, non vi temo. E così vi risveglio

Leggi su Amica.it

Ci vuole poco perché la mancanza di sonno, una dieta poco equilibrata e qualche bicchiere di alcol extra risultino in un bel paio dial mattino. E se durante l’anno, nonostante si segua una dieta equilibrata e si rispetti il ciclo del sonno, capita comunque di ritrovarsi con gli, è ancora più probabile che succeda durante le feste, tra lunghe nottate e qualche concessione extra di cibo e alcol. Quello dei puffy eyes è però un problema comune che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età o dallo stile di vita. Ilore può manifestarsi sulla palpebra superiore, sotto glio in entrambe le zone, rendendo lo sguardo stanco e appesantito. Sebbene spesso sia un problema temporaneo, conoscere le cause e i rimedi giusti può fare la differenza.