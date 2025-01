Sport.quotidiano.net - Meucci si mette al centro. Grassina, quanto mercato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la new entry di Lorenzo Neri (2001), difensore centrale proveniente dal Terranuova Traiana, nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di Elia(1997),campista ex Scandicci. Questodel patron Tommaso Zepponi non ha perso tempo per realizzare due importanti operazioni diche confermano la volontà di crescita del sodalizio, rinforzando la squadra che allena Marco Cellini. Unche mira a guardare avanti con più sicurezza nella seconda parte del campionato di Eccellenza che si riin moto domenica. Con il 2024 finito negli archivi, il bilancio delpuò essere considerato positivo? "Direi proprio di si. E’ stato un anno molto soddisfacente – precisa il direttore sportivo del, Marco Leo – Al giro di boa chiudiamo questa prima parte con un 7° posto nella classifica di Eccellenza con 21 punti all’attivo".