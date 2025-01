Movieplayer.it - M – Il figlio del Secolo o del perché è “una macchina che uccide i fascisti”

Per prepararvi alla visione della serie di Joe Wright, su Sky trovate un making of introduttivo capace di esplicare la potenza narrativa e visiva di un'opera tanto incredibile quanto responsabile. Cento anni dopo il discorso di Mussolini al Parlamento. Oltre la storia, oltre il senso artistico, oltre "quella creatura bellissima, capace di conquistare milioni di cuori". Serie tv, cinema, esperienza. L'appellativo sceglietelo voi,M - Ildeldi Joe Wright, e adattamento del romanzo di Antonio Scurati, è "un progetto culturale, dallo spirito antifascista", come spiegano i protagonisti, nei cinquanta minuti dello splendido making of Dentro la storia, che trovate on-demand su Sky e NOW, ad anticipare la release fissata - sempre su Sky e in streaming solo su NOW - al 10 gennaio.