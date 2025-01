Quotidiano.net - L’incubo jihadismo: “Tensione anche in Europa, ma oggi l’Isis è decapitato”

Roma, 3 gennaio 2025 – Un attentato che, negli Stati Uniti, potrebbe significare la ripresa dell’attività terroristica di matrice islamica. Una situazione, però, che non va confusa con l’, dove, nonostante gli episodi inquietanti di Magdeburgo e Villa Verucchio, nel Riminese, si è lontani dalle condizioni che avevano permesso al terrorismo jihadista di colpire negli scorsi anni. Lorenzo Vidino, direttore del ’Program on Extremism’ della George Washington University (Washington, DC), ha spiegato perché, pur con tutte le precauzioni del caso, non si debba parlare di ‘allarme’. Professore, negli Stati Uniti un cittadino americano che ha servito il suo Paese improvvisamente si converte all’Islam e fa una strage nella notte di Capodanno. Dobbiamo sorprenderci? “In realtà no, non è la prima volta che succede.