La spesa al supermercato costa caro, rincari 2025 per le materie prime alimentari

Il 2024 si è chiuso con pesantisui prodotti delle festività natalizie e di Capodanno. L’inizio del, purtroppo, non sembra alleggerire il costo del carrello della. Tra leche hanno subito e che continueranno a subire aumenti troviamo caffè, cacao, burro, olio di palma, olio di girasole e nocciole. Le previsioni per il, tra inflazione, condizioni meteorologiche avverse e stagnazione di diversi mercati, non fanno presagire nulla di buono.Le famiglie italiane dovranno pensare non soltanto all’aumento di luce e gas, ma anche a diversi fenomeni che incideranno negativamente sul potere d’acquisto al, dalla riduzione della quantità nelle confezioni, fino alla mancanza dio di frutta e verdura fresche per via delle condizioni meteo avverse.