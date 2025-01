Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 gennaio 2025: Jana preoccupata per le foto “compromettenti”

Cosa ci attende nelle puntate Lain onda nella settimana dal 4 al 10? Nella soap iberica di Rete 4 non mancheranno i colpi di scena, che promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di fans. Al centro dei riflettori troveremoper quellegrafie che la ritraggono in compagnia di Manuel durante la loro “fuga d’amore”.La, trame al 10chiede spiegazioni ad AbelDa dove sono spuntate fuori quelleche ritraggonoe Manuel abbracciati nella loro fuga d’amore? La giovane Exposito non potrà ignorare lo scandalo che potrebbe derivare da quelle immagini e interrogherà Abel in proposito. Il medico affermerà di averle trovate sul cadavere di Jimena, dopo che questa si è gettata dalla balaustra, ma rassicura la cameriera affermando di non averne parlato con nessuno.