Pianetamilan.it - Juventus-Milan, di padre in figlio: è scontro nella famiglia Conceicao

Leggi su Pianetamilan.it

di Valentina Alduini. Chissà quante volte, nel corso della sua infanzia e non, papà Sergio avrà parlato del calcio italiano al suo Francisco. Chissà in quante occasioni gli avrà raccontato della rivalità sportiva tra le squadre della Serie A. Ebbene, domani sera isi troveranno l’uno contro l’altro in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana. Se Franciscoveste la maglia dellada inizio stagione, ecco che per papà Sergio si tratterà invece della prima volta in rossonero. Sì, perché il portoghese è arrivato alsul finale del 2024 per sostituire il connazionale Paulo Fonseca e, dunque, non ha ancora avuto modo di affrontare un impegno ufficiale con la sua nuova squadra. Di certo, saranno tante le emozioni e le sensazioni che pervaderanno i due ma sul terreno di gioco non ci sarà spazio per tutto ciò.