Lanotiziagiornale.it - In Medio Oriente l’Unrwa si arrende a Netanyahu. L’Agenzia Onu per i palestinesi annuncia lo stop alle operazioni umanitarie nella Striscia di Gaza

Innon c’è pace.delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughinel vicino(Unrwa), dopo mesi di feroci critiche da parte del primo ministro di Israele Benjamin, si appresta a chiudere tutti i suoi ufficidie in Cisgiordania.La decisione, destinata a far discutere a lungo, arriva proprio a causa delle pesanti limitazioni imposte dallo Stato ebraico aldell’Onu. Questo è quanto riporta il New York Times che cita Louise Wateridge, alta funzionaria del. Anche se i cambiamenti, in teoria, non impediranno aldi operare in Cisgiordania e a, Wateridge ha spiegato al quotidiano statunitense che continuare con lesenza la capacità di coordinarsi con Israele metterà in pericolo la vita del personale del