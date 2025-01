Il colpaccio lo fa il Milan | servono due cessioni

Leggi su Sportface.it

Sergio Conceicato ha deciso di fare sul serio per tirare su le sorti del. Il portoghese è pronto a sfruttare un’occasione irripetibile e portare aello un campione indiscusso del panorama internazionale.Quella di Paulo Fonseca non è stata un’avventura particolarmente felice sulla panchina del. Se da un lato ci si sono messi gli infortuni, dall’altro la gestione dello spogliatoio non è stata del tutto ottimale. Il neo allenatore Sergio Conceicao ha come primo obiettivo quello di cambiare rotta e di regalare ai tifosi rossoneri qualcosa di memorabile, anche in chiave calciomercato. Aello serviranno innesti già nella finestra di mercato che ha appena aperto i battenti e, seppur quello invernale sia un mercato di riparazione, l’ex Porto ha fiutato un’occasione senza precedenti.