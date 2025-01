.com - I Patagarri, la band rivelazione di X Factor annuncia i primi live

Hanno conquistato il pubblico con la loro partecipazione a Xe ora sono pronti a salire sul palco, ecco le prime datede IIl 2024 è stato un anno di svolta per I. Durante la loro recente partecipazione ad Xsono riusciti a conquistare il pubblico, grazie al loro irrefrenabile talento artistico, che gli ha permesso di reinterpretare al meglio i brani assegnati dal coach Achille Lauro e di arrivare fino in finale sulle note del loro brano inedito Caravan (Warner Music Italy).Laè pronta a iniziare il 2025 con l’annuncio di due imperdibili, a Milano e Roma, che segnano l’inizio della loro collaborazione con OTR. Questi due spettacoli saranno anche l’occasione per ascoltare dal vivo l’introduzione di un nuovo elemento: il basso, suonato da Nicholas Guandalini.