Panorama.it - Euro ai minimi dal 2022 e a rischio parità nel 2025

Leggi su Panorama.it

Inizio d’anno in salita per l’. Il cambio con il dollaro ieri è crollato, raggiungendo il punto più basso degli ultimi due anni. È sceso dello 0,4% a 1,0314 dollari. Oggi (mentre scriviamo) è in leggero recupero, ma nel 2024 ha perso il 5,5%. Molti analisti prevedono per iluna discesa fin sotto la.Ieri il record, dal crollo del novembre. Ma la debolezza della moneta unica va avanti da mesi. L’anno 2024 si è chiuso in calo dell’8% da settembre, con un’ulteriore flessione dell’1% ieri, prima di un lieve rimbalzo questa mattina a 1,0282 dollari. Simile situazione per la sterlina, segno che la debolezza riguarda l’interapa. Sono tre i fattori principali che incidono e preoccupano per il. Innanzitutto, la situazione economica del Vecchio Continente, paragonata a quella degli Stati Uniti.