Lanazione.it - Domani al via i saldi. Presenze in crescita, per i commercianti aspettative buone

Un italiano su due andrà a fare compiere in occasione deiinvernali e spenderà circa 138 euro, prevalentemente in capi d’abbigliamento e scarpe. Le proiezioni, sia di Confcommercio che di Confesercenti, per ial viasono molto positive, e anche a Siena i negozianti si stanno preparando allestendo stand e vetrine. "Secondo le nostre previsioni – ha rivelato il presidente di Federmoda Concommercio della provincia di Siena Riccardo Ghini –, saranno circa 16 milioni le famiglie italiane che si dedicheranno allo shopping in questo periodo in tutta Italia e ciascuno spenderà circa 138 euro. Per un valore totale di 4,9 miliardi". Gli sconti arrivano a Siena dopo un periodo natalizio che ha visto di nuovo un aumento dellein città e degli acquisti: "Ci sono segnali di ripresa soprattutto dinei negozi fisici, a discapito dell’online – ha detto Ghini –, vuol dire che si sta piano piano tornando a frequentare un po’ più i negozi, e il Natale in questo aiuta molto.