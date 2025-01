Lettera43.it - Delrio e l’ultima sfida dei cattolici democratici anti-Schlein

Non esiste soltanto lafra Antonio Tajani e Matteo Renzi per la conquista del cuore dei moderati (chiunque oggi siano). Nel centrosinistra è in corso un fervente duello tra riformisti e. Che andrà in scena fra un paio di settimane, sull’asse Orvieto–Milano. A Orvieto infatti il 18 e il 19 gennaio ci sarà la nuova assemblea nazionale di LibertàEguale, associazione presieduta da Enrico Morando e Stefano Cecc. Il 18 gennaio invece a Milano verrà lanciata, con un convegno, Comunità democratica, voluta da Grazianoe da ex appartenenti al Partito popolare italiano (Ppi).Enrico Morando (a sinistra) e Stefano Cecc(Imagoeconomica).Gli organizzatori delle due correnti si guardano con sospettoI rispettivi organizzatori si guardano con sospetto, anche perché LibertàEguale vuole richiamare i riformisti tout court, senza distinzioni sullatà e la nontà; la nuova corrente dicerca invece di rivolgersi a una non meglio precisata unità dei(che però sembrano essere solo quelli di sinistra).