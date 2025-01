Impresaitaliana.net - Conti pubblici, Unimpresa: “L’Italia modello virtuoso in Europa”

: “In merito aied in particolare al deficitmeglio di Francia”Risultato straordinario il dato sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche italiane. Lo dice il vicepresidente di, Giuseppe Spadafora, che commenta i dati diffusi oggi dall’Istat da cui traspare che il dato sull’indebitamento scende al -2,3% del pil rispetto al -6,3% dello stesso trimestre del 2023.«Questo è frutto di politiche economiche responsabili e di un’efficace gestione delle risosrse pubbliche – afferma Spadafora – Il miglioramento è la testimonianza concreta di come il nostro Paese sia sulla giusta strada per un consolidamento strutturale dei, mantenendo, al contempo, un equilibrio tra rigore finanziario e sostegno alla crescita economica».