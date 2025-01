Commercio, per i saldi in Campania previsto in giro d’affari di 800 mln

Leggi su Ildenaro.it

invernali 2025 al via anche indomani, 4 gennaio, con chiusura prevista il 5 marzo. Secondo le previsioni del centro studi di Confesercenti, ilsarà di circa 800 milioni di euro per una spesa media di 210 euro per famiglia. La corsa all’acquisto riguarderà il 50 per cento dei consumatori nella nostra regione, un altro 25 per cento di nuclei familiari spenderà in media circa 100 euro, abbassando notevolmente gli incassi.“Idaranno un po’ di respiro al comparto moda – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercentie vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – anche grazie al supporto del turismo, ma non è tutto oro quello che luccica. I consumatori, specie nella nostra regione, avvertono l’esigenza di acquistare capi con gli sconti non potendoselo permettere a prezzo pieno, in un settore, quello della moda appunto, che ha perso già il 25 per cento di fatturato.