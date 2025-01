Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Kolo Muani, Moncada monitora. Se si apre al prestito…

, i rossoneri potrebbero cambiare le proprie strategie con l'arrivo in panchina di Sergio Conceicao? Il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di un attaccante. Randal, come scrive 'Il Corriere della Sera', potrebbe essere un giocatore importante di questoinvernale, visto che al momento è ai margini del PSG. Cristiano Giuntoli e Geoffreystarebbendo la situazione, pur consapevoli che al momento il club francese non scende dalla richiesta di 60 milioni. Una cifra, come ricorda il quotidiano, che ovviamente è fuori mercato al momento tanto più che in corsa ci sono anche il Monaco, Tottenham e il Lipsia. Se ne potrebbe parlare a fine mese se i francesi apriranno al prestito. Probabilmente se l’attaccante potesse scegliere punterebbe sul, visto i suoi trascorsi con Sergio Conceicao al Nantes.