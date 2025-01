Lanazione.it - Addio ad Agroppi, una vita a gamba tesa

Questa è la storia di un uomo contro, ruvido, dissacratore ma dal cuore sconfinato, che ha camminato per ottant’anni con l’ombra nera della tristezza troppo vicina. Ma se tornava il sole Aldoera meraviglioso. Se n’è andato all’ospedale di Piombino per Covid, una polmonite bilaterale. Uomo di scoglio, negli anni Ottanta girava questo luogo comune per descriverlo: aveva trovato la pace a Salivoli, sulle colline di Piombino. Lì era nato nel 1944 e lì aveva costruito la sua tana, quando il mare calcistico era troppo agitato per la sua anima fragile.e il Torino, storia di amore e morte: il 15 ottobre del 1967 esordì in A in Torino-Sampdoria 4-2. Quella sera stessa, Meroni fu strappato allada un’auto in corsa guidata da Tilli Romero, che anni dopo sarebbe diventato presidente del Torino.