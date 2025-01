Corrieretoscano.it - Venator di Scarlino, sindaca Travison: “Azienda dica le sue intenzioni”

Leggi su Corrieretoscano.it

di, Comune: “le sue”.di, il Comune in provincia di Grosseto,Francesca, si mobilita per i lavoratori dello stabilimento. Come deciso nel Consiglio Comunale aperto insieme a Provincia di Grosseto e i Comuni di Gavorrano, Follonica, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo e Roccastrada,ti e a Confindustria. Annunciando: Consigli Comunali aperti itineranti. Lettera aperta a direzione generale. Mobilitazione con Governo e manifestazione a Roma.rivolta all’: “ll tempo dell’incertezza è finito. La vostra ambiguità ha gettato centinaia di famiglie e un intero territorio nell’ansia e nella precarietà. Ora basta. Abbiamo diritto a sapere quale sarà il futuro dello stabilimento e delle persone che ci lavorano.