Ilfattoquotidiano.it - Tunisia, 110 migranti su due barche: una si capovolge, l’altra cola a picco. 27 morti

Dopo il naufragio di Capodanno al largo di Lampedusa, dove 20 persone sono attualmente disperse e solo in 7 si sono salvati, un’altra tragedia avviene nelle acque del Mediterraneo. In questo caso, al largo delle coste della: le autorità hanno recuperato davanti a Kerkennah i corpi di 27di diverse nazionalità che volevano raggiungere le coste italiane, e ne hanno tratti in salvo 83. Tra le vittime ci sono donne e bambini. Erano in tutto 110 persone, a bordo di due imbarcazioni: “una si è capovolta,ta a”, ha dichiarato il direttore regionale della Protezione civile di Sfax, Zied Sdiri. “L’intervento di soccorso di unità della Guardia nazionale e della Protezione civile è avvenuto a tre miglia nautiche al largo delle isole Kerkennah“, ha poi precisato, aggiungendo che 5 delle persone soccorse sono state portate all’ospedale regionale Slim Hadri.