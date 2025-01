Oasport.it - Tour de Ski 2025, 14 azzurri ripartiranno in Val di Fiemme. Si ritira il norvegese Amundsen

Ripartirà compatto il plotone azzurro alla ripresa delde Skidi sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-: i 14 italiani che hanno completato le quattro tappe di Dobbiaco si ripresenteranno tutti al cancelletto di partenza della quinta frazione, in programma domani in Val di.A Lago di Tesero domani si disputerà una sprint in tecnica classica, mentre sabato è in programma la 20 km skiathlon, infine domenica andrà in scena la Final Climb dell’Alpe Cermis, in una 10 km in tecnica libera. Non sarà al via domani ilHarald Oestberg, vincitore della terza e della quarta frazione a Dobbiaco e terzo in classifica generale, fermato dal mal di gola.invece tutti i 14ancora in gara dopo le tappe di Dobbiaco: al via domani Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Anna Comarella, Federica Cassol e Nicole Monsorno.