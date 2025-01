Tennis programma venerdì 3 gennaio | l’Italia cerca la semifinale in United Cup Musetti in campo a Hong Kong

Leggi su Sportface.it

Ecco ildella giornata di2025 per quanto riguarda i tornei diintra Asia e Oceania. E’ tempo di quarti di finale per quanto riguarda gli eventi di Brisbane (combined),(maschile), Auckland (femminile) e Sydney con quest’ultima che ospita la fase finale dellaCup (a squadre). Sono due i confronti che ilitaliano seguirà attentamente: il primo è quello tra Lorenzoe lo spagnolo Munar, che si contendono un posto in; il secondo è quello tra Italia e Repubblica Ceca, che vale ladellaCup.Ordine di gioco Atp/Wta BrisbaneTante sorprese finora nel torneo australiano, dove si sono salvate solamente poche teste di serie. Tra queste Dimitrov e Thompson, che si affronteranno, e Mirra Andreeva, opposta alla rediviva Jabeur.