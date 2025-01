Digital-news.it - Supercoppa Italiana 2025, Semifinale Inter vs Atalanta (diretta tv esclusiva Canale 5)

L'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in Arabia Saudita è pronto ad accogliere la primadi EA SPORTS FC Supercup, in programma questa sera alle 20.00 (orario italiano) consu5 in gara secca: in caso di eventuale parità dopo i 90 minuti, non ci saranno i supplementari, ma si passeràmente ai calci di rigore. Si sfideranno l', Campione d'Italia in carica, e l', finalista dell'ultima edizione di Coppa Italia Frecciarossa. Domani allo stesso orario, nella seconda semfinale insu5 saranno in campo Juventus e Milan. STORIA DELLA MANIFESTAZIONE - Sia l’che il Milan prenderanno parte allaper la 13ª volta; solo la Juventus conta più partecipazioni (18) – già inclusa l’edizione che sta per essere disputata.