Salasso bollette luce e gas per gli italiani. "Spesa di 300 euro in più nel 2025"

Roma, 2 gennaio– Per Davide Tabarelli, 64 anni, presidente di Nomisma Energia, “dopo lo stop al passaggio del gas russo nei gasdotti ucraini”, ilè certo: l’italiano medio – titolare di bollettae gas – “nelpagherà più che nel 2024, ma probabilmente meno che nel 2023. Oggi il prezzo del gas all’ingrosso sta a 50per megawattora, il 30% in più della media 2024 pari a 35”. Il maggior costo per famiglia? “Oggi possiamo stimarlo a 300in più: 161,57 per l’elettricità e 131,33 per il gas. Ricordando che, come avviene in quasi tuttapa, i prezzi viaggiano accoppiati perché in Italia il gas concorre in maniera decisiva alla produzione dell’energia elettrica”. Dappertutto è così? “No. Spagna e Portogallo, grazie alla maggior presenza di rinnovabili, hanno dinamiche di prezzo differenziate.