Roma aggressione omofoba la notte di Capodanno le parole di Matteo e Sthepano | Ho pensato di morire

tornavano a casa a piedi dopo il veglione ditrascorso con amici in zona Malatesta,Est. “Era circa l’una di, camminavamo mano nella mano – racconta, ancora dolorante – quando abbiamo sentito urla di insulti da un balcone al primo piano: froci di merda, ricchioni e altre frasi simili”.Leggi anche: Coniugi trovati morti in casa a Cagliari, il figlio non risponde al gip: “Li ha avvelenati a colazione. Era sommerso di debiti, voleva l’eredità”Già all’andata, verso le nove di sera, la coppia era stata bersaglio dioffensive dallo stesso palazzo. “Abbiamo ignorato, purtroppo siamo abituati a certi insulti solo perché camminiamo mano nella mano”. Ma ore dopo, i ragazzi sono passati dalleai fatti.Scendendo in strada, il gruppo si è scagliato contro la coppia e un loro amico.