Dilei.it - Re Carlo, i piani per il Capodanno rovinati dai Sussex. Le tradizioni con Camilla

Leggi su Dilei.it

Per Re, il 2025 segna l’inizio di un nuovo anno, di certo pieno di speranza rispetto al precedente, che è già stato definito come l’Annus Horribilis della Famiglia Reale. Ma il primo giorno dell’anno è stato indubbiamente caratterizzato da una mossa inaspettata da parte di Meghan Markle: il suo ritorno sui social, ma da solista, senza Harry, con un profilo personale. La Famiglia Reale già trema al pensiero di ulteriori problemi.Re, ilcon la Reginae l’ombra deiAnche durante i giorni di festa non si può scappare dalla realtà dei fatti: il Principe Harry e Meghan Markle continuano a essere una spina nel fianco della Famiglia Reale. Ree la Reginanon hanno mai nascosto di amare trascorrere ilin quel di Birkhall, un luogo intimo e significativo per la coppia, visto che è qui che l’allora Principe del Galles ha fatto la proposta di matrimonio aParker-Bowles.