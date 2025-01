Lortica.it - Quando un’amicizia anche per cause esterne si allontana: le parole dei saggi

Leggi su Lortica.it

Ci sono momenti nella vita in cuisembrarsi, lasciandoci con un senso di vuoto e di smarrimento. È una sensazione che molti di noi conoscono, ma che resta difficile da accettare. Tuttavia, grandi pensatori del passato ci offronoche possono aiutare a trovare conforto e significato in questi momenti.Marco Aurelio, l’imperatore filosofo, scrisse: “Accogli con serenità ciò che ti accade,ti sembra doloroso. Nulla di ciò che accade è contro natura.” Questa frase ci invita a vedere gli eventi,quelli più difficili, come parte di un disegno più grande. Lontano dall’essere un invito alla passività, è un richiamo a non opporci a ciò che non possiamo cambiare e a trovare la pace accettando il corso naturale della vita.Spinoza, un altro grande pensatore, ci ricorda che la libertà e la felicità risiedono nel vivere in armonia con la realtà, non nel cercare di controllarla.