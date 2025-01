Laspunta.it - Pomezia: il Movimento 5 Stelle in campo per la solidarietà. Giocattoli, libri, peluche per i bambini.

Il 2025 inizia in compagnia di “?????????? ?? ?????????”, la raccolta diusati eper.Una lodevole iniziativa didelpometino in collaborazione con “per la pace.it” e finalizzata ad una raccolta di. Una parte deiraccolti (piccoli e leggeri,per bimbi,) saranno donati aidi Gaza, nella speranza di poter regalar loro sorrisi, momenti di gioco e serenità. Igiungeranno a destinazione appena sarà ripristinato e garantito l’accesso di aiuti umanitari all’interno della striscia di Gaza.Unico requisito: i ?????? devono essere ??????? ? ????????????.L’appuntamento è per sabato 4 gennaio dalle 10:00 alle 12:30 in Via Orazio (angolo Piazza San Benedetto da Norcia).