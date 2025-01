Metropolitanmagazine.it - Perché la community beauty di TikTok è impazzita per l’olio di ricino nell’ombelico: cos’è il navel pulling

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dall’Ozempic alle diete estreme, i social sono sempre una fonte di consigli (spesso errati, o peggio, dannosi) per quello che sembra essere l’unico scopo della vita: dimagrire. Ora, una nuova tecnica spopola su Tik Tok: si chiama, e consiste nel metteredi. Questa pratica nota nella medicina ayurvedica, dovrebbe (secondo Tik Tok, non secondo l’ayurveda) sgonfiare la pancia e diminuire significativamente il gonfiore addominale.il, la tecnica deldiQuesta pratica, che sta letteralmente spopolando sui social, consiste nel mettere alcune gocce di olio di, e massaggiare l’area. Successivamente posizionano un cerotto di grandi dimensioni sull’ombelico, per creare un effetto sauna che dovrebbe aumentare l’efficacia del trattamento.