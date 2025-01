Ilfattoquotidiano.it - Pace, povertà, democrazia e istruzione: i temi da affrontare nel 2025 per tutelare l’ambiente

È ormai dal 2018 che mi occupo specificamente di ambiente. E anno dopo anno, sempre più mi rendo conto che pere salvare il clima non servono solo riforme specifiche che riguardanostesso – mitigazione della CO2, adattamento agli eventi estremi, tutela della biodiversità etc – ma occorre anche un cambiamento molto più radicale e soprattutto più ampio su altri fronti, che pure indirettamente concorrono alla salvaguardia o all’affossamento del.Per questo, per questoche inizia, vorrei citare quattro riforme/azioni che, secondo me, sono indispensabili se davvero vogliamo salvare la terra, al di là, come dicevo, di tutte le azioni apertamente pro clima che dovremmo comunque fare.Occuparci di. Anzitutto, se vogliamo salvare il mondo e, dovremmo occuparci di