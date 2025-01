Lutto nella moda, morta Rosita Missoni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.55 Si è spenta, protagonista dell'altae del Made in Italy col marito Ottavio, cui è stata legata 50 anni fino alla morte di lui nel 2013 Aveva 93 anni.Nata a Golasecca (Varese) da una famiglia di artigiani tessili, col marito fondò il celebre marchio, esportato in tutto il mondo. A caratterizzare e a far amare gli abiti e gli accessori del marchio è stato il colore,che rendeva subito riconoscibile la Maison, presente negli atelier di Milano, Parigi, Londra, New York.