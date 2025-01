Inter-news.it - LIVE Inter-Atalanta 0-0: mezz’ora andata a Riad, manca il gol

è il match valido per la semifinale di Supercoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro gli orobici allenati da Gian Piero Gasperini. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP38? Altro spreco di Lautaro Martinez, che calcia malissimo un buon suggerimento di Thuram.35? L’si addormenta un po’ lasciando all’l’occasione di calciare verso la porta con Kolasinac, pallone deviato in angolo.27? Primo cartellino giallo della partita, punito Scalvini per fallo in ritardo su Barella.26? Cross di Brescianini per l’inserimento di Zappacosta, colpo di testa impreciso sopra la traversa.