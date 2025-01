Lanazione.it - La Befana in vespa a Montevarchi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Con l’Epifania si conclude la lunga programmazione di “Varchi di Natale” che ha accompagnato la cittadinanza per tutto il periodo delle Festività. Le ultime iniziative si terranno domenica 5 gennaio, alle ore 18.00, con l’esibizione della Polifonica di San Lorenzo nel concerto dal titolo “Videntes Stellam” presso il Museo del Cassero per la Scultura (info: 055-9108274; [email protected] ). Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sarà interamente dedicato ai bambini con il tradizionale arrivo delle “vecchie signore” inlungo via Roma per fermarsi in piazza Varchi e distribuire caramelle e dolci della. Un evento a cura delClub di. A grande richiesta riapre anche la Casa di Babbo Natale in via Roma 133 per continuare ad immergersi nell’atmosfera magica della festa (orario: giov-ven 16-19; sab-dom-lun 10- 13 e 16-19) In Palazzo del Podestà è ancora visitabile la mostra “Arte vagante, anzi in tour”, a cura della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani, con l’esposizione di 30 opere di artisti toscani e non solo, dal Secondo Novecento fino alla Contemporaneità.