Ivanah morta nel rogo a Torino: "Non si è salvata per aiutare gli altri"

Crystal Briones: L’Ultimo Gesto di Coraggio di una Vita StraordinariaLa storia diCrystal Briones, la giovane 25enne che ha perso la vita nel tragico incendio di un palazzo nel centro dil’ultimo giorno dell’anno, è il racconto di un gesto di puro coraggio e generosità. Una vita spezzata troppo presto, ma che lascia dietro di sé una lezione di altruismo che non sarà dimenticata.Il Coraggio di Scendere tra le FiammeQuando l’incendio ha iniziato a divorare l’edificio,avrebbe potuto salvarsi come i suoi genitori, uscendo sul ballatoio del primo piano e mettendosi in sicurezza. Invece, ha scelto di affrontare il pericolo, scendendo tra il fumo e le fiamme per cercare un estintore e tentare di salvare non solo la sua famiglia, ma anche gliabitanti del palazzo.