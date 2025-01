Incidente sul lavoro Cade da una scala di due metri operaio in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo tutti quelli registrati nel corso del 2024, ancora unsulnel Salento. Anche il 2025, quindi, si apre con una vicenda che sottolinea, ancora una volta, quanto sia diventata una vera e propria piaga sociale quella degli infortuni sul posto di. Problematica che, purtroppo, accomuna tutto il Paese, da Nord a Sud. L’ultimo episodio, il primo del nuovo anno, si è registrato questa mattina presso l’Ecocentro comunale di Corsano, nell’estremo Sud Salento. Qui, uncomunale di 60 anni sarebbe caduto da unadall’altezza di duementre effettuava lavori di manutenzione.sul60enne al Panico di TricaseSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo presso l’Panico di Tricase. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi e l’non è in pericolo di vita.