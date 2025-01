Gqitalia.it - In A Complete Unknown Timothée Chalamet ha preso molto sul serio la cosa di vestire i panni di Bob Dylan

Manca poco. Il progetto di James Mangold conneidi Bobsta per uscire anche in Italia, col titolo che si credeva temporaneo A, inaugurando al meglio un nuovo anno di cinema.La scommessaPer il regista è una nuova incredibile scommessa al pari di Le Mans ‘66 - La grande sfida.Perè stata una lunga corsa, partita con l'ufficializzazione del suo casting e appresso tramutatasi in parecchio esercizio al fine di calarsi al meglio nel personaggio.Pare sia stato subito visto in perenne compagnia di una chitarra elettronica Gibson, proprio come il menestrello di Duluth. D'altronde la passione musicale e canora anon manca, basti pensare alla sua interpretazione in Wonka, il prequel de La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, in cui ha interpretato in prima persona diversi brani della colonna sonora.