Calciomercato.it - Format Supercoppa Italiana: cosa succede in caso di parità dopo i novanta minuti

Leggi su Calciomercato.it

Ecco come funziona la competizione che vede impegnate Inter, Atalanta, Juventus e Milan, che ha avuto inizio in serataE’ iniziata la. La competizione che assegna il primo trofeo del 2025 ha avuto il suo start stasera con Inter e Atalanta, che si stanno affrontando nella prima semifinale.indi(LaPresse) – Calciomercato.itil confronto tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, toccherà al Milan di Sergio Conceicao e alla Juventus di Thiago Motta. Il calcio d’inizio della sfida tra i rossoneri e i bianconeri è, invece, in programma domani alle ore 20.00. Poi lunedì ci sarà la finalissima per capire chi alzerà la coppa.Come successo lo scorso anno, se le partite dovessero terminare inregolamentari, non ci saranno i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.