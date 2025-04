La Scala dei Turchi è di nuovo chiusa. L'ordinanza del Comune di Realmonte: «Basta passeggiate sul promontorio. Troppa erosione.

Leggi su Open.online

, in provincia di Agrigento, torna il divieto di accesso e transito pedonale sulladei, il celebredi pietra marna bianca che si affaccia sul Mediterraneo. Lo ha stabilito il commissario straordinario Carmelo Burgio, nominato alla guida deldopo la sfiducia al sindaco Sabrina Lattuca avvenuta a metà marzo. Il provvedimento è motivato dall’esigenza di tutelare l’integrità del sito, soggetto a fortee già in passato al centro di numerosi interventi di protezione. «Per garantire la fruizione del sito e al tempo stesso la sua conservazione materiale, si consente l’accesso solo fino ai limiti della recinzione che verrà installata sul versante Est del», ha spiegato Burgio.«Fragile conformazione geologica»La misura esclude dunque ogni possibilità di passeggiare sulla scogliera, in linea con l’obiettivo di proteggere la fragile conformazione geologica delladei