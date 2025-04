Bubinoblog - PALINSESTI 20-26 APRILE 2025: IL RITORNO DI BELVE, IL PICCOLO LORD, CHIUDE FUOCHI D’ARTIFICIO

Leggi su Bubinoblog

Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 20 al 26Rai1D: Il Miracolo di Sharon 1°TvL: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (3/4) 1°TvM:(2/3) 1°TvM: Quasi OrfanoG: Che Dio Ci Aiuti 8 (8/10) 1°TvV:(3/3) 1°TvS: L’EreditàCanale 5D: Marry Me: SposamiL: The Couple: Una Vittoria per Due (3/8)M: Tutto Quello Che Ho (3/4) 1°TvM: Coppa Italia: Inter-MilanG: Come Un Gatto in Tangenziale:a Coccia di MortoV: Tradimento 2 1°TvS: Amici di Maria De Filippi (6/9)Altre segnalazioniPalinsesto regolare sia il 21/04 che il 22/04Altre segnalazioniVedi area commentiRai2D: N.C.I.S. + N.C.I.S. Origins 1°TvL: Obbligo o Verità? (5/5)M:newM: Mare Fuori 5 (5/6) 1°TvG: Blue Bloods (5/6) 1°TvV:S: F.B.I. + F.B.