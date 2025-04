De Vrij Mai scontato vincere e col Bayern Monaco tanta voglia

Vrij commenta positivamente la vittoria dell'Inter contro il Cagliari e allo stesso tempo si concentra sulla prossima partita contro il Bayern Monaco.VITTORIA NON FACILE – Stefan de Vrij ha commentato così a Radio Rai la vittoria dell'Inter sul Cagliari per 3-1: «Penso che non è così scontato vincere, non è mai facile perché c'è sempre l'avversario. Primo tempo molto bene, poi ci siamo abbassati un po' nella ripresa, ma abbiamo gestito bene senza soffrire troppo».SALVATAGGIO SULLA LINEA – Sempre de Vrij sul grande salvataggio arrivato sul tiro di Roberto Piccoli. Il suo parere: «Tocca a me chiudere il secondo palo, ero in una buona posizione e con fortuna ho respinto. Se andavi sul 3-2 non sai mai cosa può succedere, per il resto gestito bene».De Vrij subito concentrato a Inter-Bayern Monaco: attenzione massima!CHAMPIONS LEAGUE – Infine, l'olandese si è espresso anche sui quarti di finale di Champions.

